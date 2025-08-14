В Москве отреставрировали более 250 исторических захоронений

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

С 2020 года в Москве отреставрировали 252 исторических захоронения, передает портал мэра и правительства столицы.

Захоронения находятся на Новодевичьем, Ваганьковском, Кунцевском, Преображенском, Пятницком и Кузьминском кладбищах, а также в Донском некрополе.

Например, была приведена в порядок могила актера и режиссера Константина Станиславского, которая находится на Новодевичьем кладбище. Надгробие состоит из могильной плиты из красного гранита и стелы из мрамора с изображением театрального занавеса. На нем выбита рельефная надпись и рисунок чайки – символ Московского Художественного академического театра (МХАТ).

Стелу венчает высеченный в камне православный крест, а на плите выбиты надписи с информацией о годах жизни Станиславского, его жены, актрисы и народной артистки РСФСР Марии Лилиной, и их детей.

Надгробную плиту установили в 1963 году к 100-летнему юбилею режиссера, в 1990-е по инициативе МХАТа оно было дополнено мраморной стелой. Автором стал скульптор Салават Щербаков.

Специалисты в ходе реставрации очистили поверхности стелы, цветников и надгробной плиты, устранили все существующие дефекты, восполнили утраты и укрепили памятник, а также нанесли на него защитные составы.

На этом же кладбище провели работу над надгробием советского физика, основателя научной школы физической оптики в СССР Сергея Вавилова. Памятник представляет из себя стелу на ступенчатом постаменте, которая условно стоит на массивной гранитной и мраморной части в форме постамента и примыкает к основной стене.

Реставраторы восполнили утраты и провели расчистку поверхности, а также биоцидную обработку, консервацию полированной поверхности методом вощения и тонирование мемориальной надписи.

На старом кладбище Новодевичьего монастыря привели в порядок могилу статского советника, русского писателя и педагога Ивана Лажечникова. На постаменте из светло-серого гранита установлена стела из темно-серого камня габбро, на которой выгравирован позолоченный православный крест и памятная надпись: "Иванъ Ивановичъ Лажечниковъ. Скончался 26 Iюня 1869 г.".

Ограда вокруг захоронения выполнена из стали и украшена геометрическим узором. Специалисты отреставрировали оградку, а также укрепили фундамент, промыли поверхность памятника и устранили сколы и трещины. Все элементы были обработаны составами, защищающими от коррозии и разрушения.

Здесь же реставраторы провели работу над надгробием писателя Михаила Загоскина, которое состоит из трапециевидной стелы из камня габбро, установленной на ступенчатом постаменте из песчаника. На поверхности выгравирована позолоченная надпись: "Загоскин Михаил Николаевич. 1789–1852. Писатель. Участник Отечественной войны 1812 г.".

Было выполнено устройство железобетонного фундамента под памятник, провели биоцидную обработку и золочение мемориальной надписи сусальным золотом, а также восполнили утраты и дефекты памятника и очистили поверхность камня. Кроме того, реставраторы провели консервацию полированной поверхности методом вощения и гидрофобизацию неполированной поверхности.

На территории Донского некрополя находится надгробие дочери поэта Александра Пушкина, Марии Гартунг. На гранитной стеле в виде вертикальной плиты с обработанными под скалу боковыми и тыльными сторонами находится керамический фотопортрет овальной формы. На нем запечатлена молодая Гартунг. На лицевой части выведена мемориальная надпись: "Мария Александровна / ГАРТУНГ/урож. ПУШКИНА/дочь поэта/ 31.V.1832–7.III.1919". В левом верхнем углу черной краской нанесен православный восьмиконечный крест.

Кроме того, стелу венчает металлический декоративный элемент в виде склонившегося над могилой цветка розы. Сама стела установлена на гранитном прямоугольном основании. В композицию также входит бетонный цветник в технике терраццо.

Работа была проведена по всем элементам памятника, реставраторы произвели восполнение утрат камня, заделали межблочные швы, провели биоцидную обработку поверхности. От загрязнений очистили металлическую розу и покрыли ее защитно-декоративным составом.

На Ваганьковском кладбище провели работы над захоронением архитектора Федора Шехтеля. Специалисты привели в порядок мраморную массивную стену с двускатной верхней частью, в том числе выполнили сухую очистку, промывку, устранили сколы и трещины.

В захоронении также расположено шесть надгробных плит, каждая с посвятительной табличкой, с их стороны стены дополнена крестом, вписанным в круг, и надписью: "Семейство Шехтель".

К празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были приведены в порядок могилы героев Советского Союза, например, подполковника Советской армии Николая Брагинца, военного летчика Леонида Виноградова, заслуженного летчика-испытателя Рафаила Капрэляна и многих других.

На захоронениях провели биоцидную обработку, укрепили камни, благоустроили территорию захоронений и расчистили поверхности.

В Москве продолжается плановая реставрация отдельных захоронений и надгробных сооружений. По заказу столичного правительства до 2030 года планируют привести в порядок захоронения героев Советского Союза, таких как майора летчика Константина Давыдова, лейтенанта разведчика Алексея Отставнова, художественные надгробия на могиле Михаила и Вассы Новиковых и других.

