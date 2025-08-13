Сергей Собянин рассказал, как Москва сохраняет уникальные исторические фонари

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Москва входит в топ-3 наиболее освещенных городов мира. Более миллиона фонарей, ламп и светильников освещают дворы, улицы, парки, скверы, магистрали и мосты, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Большинство столичных фонарей – современные. Их установили за последние 10–15 лет в рамках масштабной программы благоустройства.

Однако среди светильников есть и те, которым более 100 лет. Они не просто обеспечивают освещение и безопасность на улицах, но и создают особую атмосферу на улицах, отметил мэр Москвы.

Старинные фонари требуют бережного отношения и регулярного обслуживания. В том числе вместе с коммунальными службами зачастую работают профессиональные реставраторы.

Обновление светильников, которые считаются объектами культурного наследия федерального значения, у парадной лестницы усадьбы С. Меньшикова в Газетном переулке было удостоено первой премии конкурса "Московская реставрация", напомнил градоначальник.

Около усадьбы купца Н. Д. Стахеева на Новой Басманной улице привели в порядок необычный фонарь конца XIX века "Богиня ночи". Он является частью фонтана и выполнен в форме женской фигуры с электрическим факелом над головой. Чугунную фигуру изготовили в Париже.

Кроме того, отреставрировали светильники у памятника Н. В. Гоголю на Гоголевском бульваре. Работы прошли в год празднования 210-летия со дня рождения писателя.

Фонари вместе с памятником установили в 1909 году. В 1950-х монумент заменили на новый, однако фонари оставили нетронутыми. Светильники, украшенные растительным орнаментом, фигурами львов и орлов, поддерживают образ мистичности, связанный с произведениями Гоголя, подчеркнул Собянин.

В 2024 году в преддверии юбилея МГУ имени Ломоносова обновили исторические опоры освещения на Воробьевых горах. Специалисты покрасили их в оригинальный исторический цвет, заменили поврежденные чугунные элементы и восстановили основания.

Тем временем в саду "Эрмитаж" стоят фонари разных эпох. Например, там можно увидеть парковые торшеры с шестью светильниками в стиле сталинского ампира, а также первый московский электрический фонарь 1880 года. Помимо них, там установлены современные опоры освещения.

В этом году, уточнил мэр, стартовала реставрация фонарей на мосту с грифонами в старинной усадьбе "Кузьминки". На каждом пилоне моста расположены фигуры четырех крылатых грифонов, поддерживающих чугунные торшеры с фонарями. В завершении торшеров расположены плоские чаши, над которыми в розетке из акантовых листьев установлены фонари в форме усеченных перевернутых конусов с орнаментированными шишковидными навершиями.

Если светильники были утрачены безвозвратно, то их заменят на фонари в историческом стиле – точные копии или аналоги. Со слов Собянина, это важно для сохранения единого стиля исторических мест.

В частности, в 2016 году на Тверскую улицу и примыкающий к ней Вознесенский переулок вернули копии исторических светильников, которые воссоздали по архивным документам и фотографиям.

Фонари, воссозданные по образцам 1940–1950-х годов, были установлены на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, а также Бульварном и Садовом кольце.

Масштабное благоустройство, указал Собянин, позволило вернуть уличные торшеры, которые напоминают газовые фонари. Они находятся в Большом и Малом Гнездниковских переулках, Леонтьевском и Брюсовом переулках.

Они также освещают и переулки Китай-города. Среди них – Старосадский, Петроверигский, Большой и Малый Златоустинский.

Более того, стилизованные под старину светильники установили на Кузнецком мосту и в Столешниковом переулке, на Бронной и Никитской улицах, Ильинке, Рождественке, на Пушкинской площади.

Несколько лет назад провели работы по благоустройству на двух участках Цветного бульвара – около одноименной станции метро и цирка Никулина. Особое внимание специалисты уделили освещению. Они установили 9-метровые фонари и уличные торшеры в историческом стиле с энергоэффективными светильниками.

Как пояснил Собянин, масштабная программа благоустройства позволила улучшить световое хозяйство Москвы, сделала его функциональнее, экологичнее и экономичнее.

В этом году в центре столицы приведут в порядок свыше 100 улиц. В настоящее время работы проводятся на 86 объектах. В ходе работ планируется обновить более 600 тысяч квадратных метров асфальта, на тротуарах – свыше 280 тысяч "квадратов", рассказывал ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.