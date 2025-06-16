Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-востоке Москвы

Фото: sobyanin.ru

На юго-востоке Москвы приведут в порядок еще несколько объектов. Подробнее о них в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"В прошлом году на юго-востоке благоустроили спортивный кластер, два катка, две пешеходные зоны, три сквера и парк – девять больших общественных пространств", – поделился градоначальник.

В текущем году вместо пустыря напротив дома 2, строения 49, на Рязанском проспекте появится современный спортивный кластер. Благодаря нему жители Нижегородского района столицы смогут летом поиграть в падел-теннис и баскетбол, а зимой – покататься на коньках по искусственному льду.

"В зоне с воркаут-комплексами можно будет заниматься круглый год. Тренироваться смогут и четвероногие – на новой собачьей площадке установим современные снаряды", – добавил мэр.

Территория вокруг зоны благоустройства будет дополнительно озеленена, пообещал Собянин.

Второй спортивный кластер в этом же столичном районе возведут около дома 8 по улице Нижняя Хохловка. В этом месте будет место для игры в стритбол, падел-теннис, а также появится зона с тренажерами, спортивно-гимнастическим комплексом и скейтпарк. В зимнее время года жители окрестных домов смогут покататься на коньках и поиграть в хоккей.

"Для ребят сделаем игровые площадки с безопасным покрытием и развивающими комплексами. Все зоны объединим удобными дорожками, вдоль которых разместим современные фонари и беседки с лавочками", – отметил Собянин.

В Лефортове в 2024 году благоустроили территории в Краснокурсантском сквере и сквере 65-летия Победы, а в этом году работы пройдут в парке Казачьей Славы, который разделен с Краснокурсантским сквером Красноказарменной улицей.

После благоустройства горожане смогут посетить детскую площадку с современными комплексами, опробовать новые тренажеры и комплексы для воркаута. Желающие получат возможность отдохнуть на лавочках рядом с цветниками.

По этой же улице будет приведен в порядок сквер на Красноказарменной площади. Специалисты поменяют ограждение и покрытие дорожек, лавочки и опоры освещения.

В планах у столичных властей и благоустройство Госпитального сквера. Кроме замены гранитных ступеней на входе в зеленую зону и покрытия дорожек, там установят лавочки с навесами, новые опоры освещения и камеры видеонаблюдения.

"Приведем в порядок сквер, расположенный на транзитном маршруте к станциям метро и МЦД Авиамоторная, к автобусным и трамвайным остановкам", – перечислил мэр.

Там рабочие также поменяют покрытие проездов и пешеходной зоны, установят новые опоры освещения и создадут зоны для тихого отдыха на лавочках.

В 2024 году в Марьине появился большой каток с искусственным льдом, расположенный у дома 10 на Поречной улице. В текущем году будет переоборудован каток напротив дома 3, корпуса 1, по той же улице.

"Действующему катку уже более 10 лет, он пользуется большой популярностью среди горожан, и поэтому инфраструктура нуждается в обновлении", – объяснил Собянин.

Специалисты сделают все необходимое для комфортного отдыха зимой – теплую раздевалку, кафе, пункт медпомощи и современную систему освещения.

Работы по благоустройству пройдут и в Некрасовке, на территории вдоль 2-й Вольской улицы и улицы Люберка. В итоге у дома 11А в хоккей и падел-теннис, покататься на скейтборде, позаниматься воркаутом, а также посетить современные детские площадки.



"Обновим и пешеходные дорожки, разместив вдоль них большие полукруглые лавочки, парковые качели с навесами и современные фонари. Площадка для выгула собак обретет современный вид. Здесь разместим трамплины, балансир, трубу и скамейки с навесами", – заключил градоначальник.

Ранее в Москве запланировали благоустройство возле еще трех станций метро. Основной задачей работ является улучшение транспортной и пешеходной доступности к объектам.

Речь шла о станциях "Достоевская", "Университет Дружбы Народов" и "Корниловская". Там будут оптимизированы улицы, расширены по возможности пешеходные зоны, уложен асфальт на тротуарах и проезжей части, а также установлены новые фонари и опоры освещения на переходах.

