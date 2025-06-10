Сергей Собянин рассказал, как преобразятся общественные пространства в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В северо-восточном округе Москвы в 2025 году преобразят общественные пространства в районах Южное Медведково, Бабушкинском, Отрадное и Свиблово. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Как напомнил мэр столицы, в прошлом году на северо-востоке города реализовали пять крупных проектов благоустройства. В этом году самый масштабный из них планируется реализовать в Бабушкинском районе.

"В границы благоустройства войдет территория от сквера, расположенного между улицами Коминтерна и Летчика Бабушкина, до парка "Яуза" в районе Медведковского ручья", – рассказал Собянин, пояснив, что в сквере в зоне тихого отдыха установят большую перголу с яркими подвесными качелями и лавочки.

В сквере "Красная дорожка" появятся места для детских игр. Игровые комплексы оснастят канатными элементами, переходами, горками и домиками. Для ребят младшего возраста разместят батуты, качели и карусели, а также качалки на пружинах. Как отметил глава города, дети смогут изучать звук и электричество и познакомятся с азбукой Морзе.

При этом в мемориальной зоне, которая находится в центре сквера, по желанию горожан вместо стел-тумб могут установить вертикально стоящие пятиконечные звезды с подсветкой.

"Напротив дома 27, строения 17 по улице Искры заменим устаревшие спортплощадки на современный "спортзал под открытым небом" с полосами препятствий для кроссфит-тренировок, теннисными столами и силовыми тренажерами, а также боксерскими грушами", – поделился мэр.

Собянин добавил, что здесь высадят зеленые насаждения, заменят покрытие дорожек и установят современные опоры освещения.

Кроме того, будет продолжен начатый в прошлом году в Отрадном проект по благоустройству квартала, ограниченного Проектируемым проездом № 6185, Алтуфьевским шоссе, улицами Римского-Корсакова и Декабристов.

Работы пройдут на территории между домами 40, 40А, 40Б, 40Г, 42 и 42А по Алтуфьевскому шоссе и домом 1 по улице Римского-Корсакова. У дома 40 появится игровой комплекс в виде космического корабля с горками, лестницами и переходами, а в игровой зоне у домов 42 и 42А для детей возведут два игровых городка и песочницу с батискафом.

"Спортплощадку у дома 40А превратим в полноценный спортивный кластер. Можно будет играть в мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, а еще развивать ловкость и выносливость на комплексе "русский ниндзя", – сказал Собянин.

По его словам, обновят и площадку для животных у дома 40Б. Между домами 40 и 40Г появится большая парковочная зона, еще одну обустроят со стороны улицы Декабристов.

В Южном Медведкове на участке улицы Молодцова от проезда Шокальского до Полярной улицы организуют новые места для отдыха. Например, на спортплощадке у дома № 4 установят раму "русский ниндзя" и теннисные столы.

На детской площадке появятся два игровых комплекса, а в сквере – зоны тихого отдыха у памятника "Воинам-победителям" и на пересечении улицы Молодцова с проездом Шокальского.

"Для того чтобы гулять было комфортно в любое время суток, установим современные опоры освещения. Выполним дополнительное озеленение – высадим деревья, разобьем цветники с многолетниками", – отметил мэр.

Кроме того, в 2023 году в районе Свиблово обновили одноименный стадион, а в этом планируется обустроить рядом крытую ледовую арену.

Между тем второй этап благоустройства запланирован на территориях возле трех станций столичного метро – "Достоевская", "Университет Дружбы Народов" и "Корниловская". У строящейся станции "Достоевская" будут оптимизированы улицы, расширены пешеходные зоны и уложен асфальт.

У метро "Университет Дружбы Народов" на улице Островитянова заменят дорожное покрытие, а также установят новые фонари. При этом около метро "Корниловская" возведут удобные пешеходные маршруты и подъезды для машин.

