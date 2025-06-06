Собянин: в Бутырском районе создадут современный городской квартал

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современный городской квартал появится по программе комплексного развития территорий (КРТ) около станции метро "Фонвизинская". Об этом в телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, на месте старых объектов в Бутырском районе возведут жилье по реновации и многофункциональный комплекс с гостиницей и спортцентром. Всего будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест. Помимо этого, пройдут работы по благоустройству и организации улично-дорожной сети.

В настоящее время в столице одобрены и находятся в стадии реализации 117 проектов КРТ, общая площадь которых составляет порядка 1,4 тысячи гектаров, напомнил Собянин.

Ранее стало известно, что в Головинском районе на участке бывшей промзоны Автомоторная построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание войдет в состав высотного комплекса.

Благодаря появлению ФОК местные жители смогут заниматься спортом недалеко от дома. Территорию рядом с объектом приведут в порядок, а для комфортного подъезда к зданию проложат новые дороги.