Собянин рассказал, каким будет современный район на месте промзоны Коломенское

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На территории бывшей промзоны Коломенское создается современное пространство. В районах Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Царицыно и Нагорном строится и проектируется жилье, социальная и деловая инфраструктура, а также дороги, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, в городе утвердили уже два проекта планировки территории, кроме того, возвели два детских сада и школу. В дальнейшем планируется построить еще один детский сад, поликлинику, технопарк, спорткомплекс, многофункциональный комплекс и бизнес-центр. Помимо этого, приведут в порядок медцентр в 1-м Варшавском проезде.

В настоящее время, уточнил градоначальник, ведется разработка градостроительной документации для двух проектов программы комплексного развития территорий (КРТ). Это будут жилые кварталы, в том числе по реновации, и общественно-деловые объекты.

Говоря о благоустройстве, Собянин подчеркнул, что для прогулок и отдыха будет сформировано комфортное пространство и новая улично-дорожная сеть. Во дворах оборудуют детские и спортивные площадки.

Ранее стало известно, что в парке "Дубрава" в СЗАО обновят зоны для спорта и отдыха. Для спортсменов оборудуют универсальную площадку, установят столы для настольного тенниса и тренажеры. Для детей сделают несколько игровых комплексов с горками, качелями, каруселями и батутами.