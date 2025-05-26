В Москве благоустроят территории у Беловежского и Мазиловского прудов

Фото: телегам-канал "Городское хозяйство Москвы"

Территории Беловежского и Мазиловского прудов благоустроят в столичных районах Можайский и Фили-Давыдково. Там появятся зоны для комфортного отдыха и занятий спортом, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

У Беловежского пруда специалисты обновят пешеходные дорожки, установят парковые качели, шезлонги и лавочки. Для детей сделают площадки в экостиле. Там появятся несколько многосекционных игровых комплексов с горками и переходами, карусель, качели и батуты. В спортивной зоне построят гимнастический комплекс, установят уличные тренажеры и столы для пинг-понга. В рамках благоустройства будет обновлена сцена, установлены современные фонари и цветники.

Также в прилегающих дворах специалисты обновят асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров.

Комплексные работы в парке "Пионерский" в Филях-Давыдкове не проводились с 2009 года. На территории у Мазиловского пруда появятся удобные шезлонги и качели. Кроме того, в рамках работ мастера обновят прогулочные маршруты и сцену для проведения мероприятий. По просьбам жителей дома № 66 на Кастанаевской улице будет расширена детская площадка. Там установят современный игровой комплекс, карусели и разные качели.

Ранее стало известно, что в Парке Горького на Пушкинской набережной появятся павильоны и причалы. Для фасадов одного из строящихся павильонов рабочие используют витражное остекление от пола до потолка. На крыше сделают смотровую площадку, а также уложат керамогранитные плиты с подогревом. Помимо этого, рабочие расширят проход на набережную вдоль Крымского моста.

