Собянин: скейт-парк будет создан у станции метро "Нахимовский проспект"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Скейт-парк будет создан у станции метро "Нахимовский проспект" в рамках продолжающегося комплексного благоустройства районов Нагорный и Нагатино-Садовники, рассказал Сергей Собянин.

Тем временем около Изютинского пруда появятся места для отдыха, сцена и детские игровые площадки. В свою очередь, на Черноморском бульваре будут проведены работы по озеленению и модернизации спортивных объектов, уточнил мэр.

Помимо этого, специалисты уделят внимание и Каширскому проезду. Там, по словам градоначальника, реконструируют каток с искусственным льдом и прилегающие объекты.

"Работы направлены на повышение комфорта городской среды и создание новых общественных пространств", – заключил Собянин в своем телеграм-канале.

Благоустройство также коснется территорий около будущих станций "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская" Троицкой линии метро. Например, возле последней планируют построить новые участки автодорог для транспорта и пешеходных зон и организовать дождевую канализацию.

Вместе с тем аналогичные работы проводят и в парке "Сокольники". Там обновление коснется Фестивальной площади, "Сада астрономов", скейтпарка и концертной площадки "Эстрада Шаляпина", которой вернут исторический облик. Появятся новые цветники, фонтаны, игровые зоны, светящиеся колонны и обновленный амфитеатр.