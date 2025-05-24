Собянин: территории около будущих станций Троицкой линии метро благоустроят

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Территории около будущих станций "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская" Троицкой линии метро будут благоустроены, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Так мы интегрируем новые объекты метрополитена в сложившуюся городскую среду и создадим комфортные общественные пространства", – отметил мэр столицы.



По его словам, возле станции метро "Вавиловская" будет благоустроена территория площадью около 100 тысяч квадратных метров. Также там планируют построить новые участки автодорог для транспорта и пешеходных зон и организовать дождевую канализацию. Помимо этого, на территории разобьют газон, высадят деревья и цветы, а также установят скамейки, велопарковки и павильоны для ожидания городского транспорта.



Глава города подчеркнул, что каждый проект благоустройства в столице уникален, поскольку в нем специалисты учитывают место расположения и потребности москвичей.

Ранее Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы города на 2025 год. Власти продолжат развитие инфраструктуры метрополитена и подготовятся к запуску первого беспилотного поезда метро.

Также планируется расширение трамвайной сети и реализация третьего, финального этапа запуска первого в России беспилотного трамвая. В 2025 году в столице завершится модернизация подвижного состава на МЦД и начнется обновление поездов на Ярославском направлении МЖД.

