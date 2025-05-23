Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 17:30

Город

Москвичам рассказали, как изменится парк "Сокольники" после обновления

Москвичам рассказали, как изменится парк "Сокольники" после обновления

В "Коломенском" открылся винтажный маркет

Социальная инфраструктура района Бирюлево Западное получит современное обновление

Собянин: 31 мая и 1 июня в Москве пройдет сразу три спортивных праздника

В Москве 23 мая стало самым жарким днем месяца

Артисты Театра сатиры поздравили московское метро с 90-летием

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 24 мая

Собянин: корпус школы в Бирюлеве Западном будет обновлен к сентябрю

Шестая Московская неделя интерьера и дизайна открылась в "Манеже"

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в эти выходные

В парке "Сокольники" начался второй этап масштабного благоустройства. Обновление коснется Фестивальной площади, "Сада астрономов", скейтпарка и концертной площадки "Эстрада Шаляпина", которой вернут исторический облик. Появятся новые цветники, фонтаны, игровые зоны, светящиеся колонны и обновленный амфитеатр.

Работы ведутся в рамках планомерного переустройства общественных пространств столицы. Реконструкция не затронет экосистему парка, при этом территория станет комфортнее для отдыхающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоРоман КарловНаталия ШкодаДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика