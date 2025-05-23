Москвичам рассказали, как изменится парк "Сокольники" после обновления

В парке "Сокольники" начался второй этап масштабного благоустройства. Обновление коснется Фестивальной площади, "Сада астрономов", скейтпарка и концертной площадки "Эстрада Шаляпина", которой вернут исторический облик. Появятся новые цветники, фонтаны, игровые зоны, светящиеся колонны и обновленный амфитеатр.

Работы ведутся в рамках планомерного переустройства общественных пространств столицы. Реконструкция не затронет экосистему парка, при этом территория станет комфортнее для отдыхающих.

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