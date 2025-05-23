Финал Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе пройдет 24–25 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Финал Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе пройдет в спортинг-клубе "Румянцево" в выходные, 24–25 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Мероприятие, организованное департаментом спорта города Москвы, соберет в финале 258 спортсменов – от юниоров до профессионалов", – отмечается в сообщении.

Дети смогут принять участие в отдельной программе, которая предусматривает игры и мастер-классы, а болельщиков приглашают на роспись экосумок, создание фоторамок с сухоцветами и обучение слэклайну. Для любителей адреналина подготовили испытания по метанию топора, стрельбе из лука и пневматики, лазертагу и забиванию гвоздей на скорость.

Пресс-служба департамента отметила, что особое внимание будет уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гости смогут увидеть тематические инсталляции. Также на сцену выйдут военный оркестр, молодые артисты и хедлайнеры.

Ранее открылась регистрация на участие в спартакиаде "Моспром-2025". В этом году ожидается примерно 8,5 тысячи спортсменов. Для сотрудников промпредприятий, студентов профильных вузов и колледжей пройдут состязания по 14 видам спорта: бильярду, плаванию, дартсу, баскетболу три на три, легкой атлетике, пинг-понгу, киберспорту, хоккею, волейболу, бадминтону, футболу, шахматам, картингу и падел-теннису.

