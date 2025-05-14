Началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2025"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открылась регистрация на участие в спартакиаде "Моспром-2025". Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, передает сайт мэра и правительства столицы.

"На протяжении семи лет спартакиада "Моспром" остается уникальной площадкой для поднятия командного духа, создания деловых контактов и дружеских связей среди промышленного сообщества столицы", – отметил Гарбузов, указав, что данное мероприятие не теряет свою популярность.

По его словам, если в прошлом году в спартакиаде приняли участие свыше 7 тысяч человек, то в этом году ожидается примерно 8,5 тысячи спортсменов.

Гарбузов добавил, что для сохранения интереса граждан к турниру проект развивается. Для этого включают в список состязаний новые виды спорта. Например, в этом году будут впервые проведены соревнования по картингу и падел-теннису.

В этом сезоне для сотрудников промпредприятий, студентов профильных вузов и колледжей пройдут состязания по 14 видам спорта: бильярду, плаванию, дартсу, баскетболу три на три, легкой атлетике, пинг-понгу, киберспорту, хоккею, волейболу, бадминтону, футболу, шахматам, картингу и падел-теннису.

Подать заявку на участие в спартакиаде можно до 20 июня на сайте проекта или по телефону: +7 (495) 744⁠-11⁠-45. Турнир завершится в сентябре.

С 2019 года в "Моспром" принимали участие свыше 20 тысяч промышленников, а также студентов вузов и колледжей. Спартакиада является лауреатом премии "Спорт и Россия – 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников".

Для активных представителей серебряного возраста "Московская спартакиада пенсионеров" 17 мая на стадионе "Москвич" пройдет спартакиада, которая станет частью городского праздника физической культуры и любительского спорта "Спортивная Москва салютует Великой Победе!".

Участники проверят свои силы в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров, плавании на 50 метров вольным стилем, кроссе на 1 километр, настольном теннисе, дартсе – 10 серий по 3 броска, а также в "быстрых шахматах" по швейцарской системе в 7 туров, уточнили в департаменте.

