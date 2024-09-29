Более 7,5 тыс спортсменов приняли участие в финале спартакиады "Моспром-2024"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Финал шестой спартакиады "Моспром" прошел на территории олимпийского комплекса "Лужники". В ней приняли участие более 7,5 тысячи спортсменов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, участниками стали свыше 1,1 тысячи команд от 205 промпредприятий, 18 вузов и 25 колледжей столицы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, состязания проходили в бильярде, плавании, легкой атлетике, баскетболе три на три, волейболе, настольном теннисе, хоккее, мини-футболе, киберспорте, дартсе, шахматах, а также участники впервые принимали участие в новых дисциплинах: бадминтоне и стендовой стрельбе.

"Во время финальных игр мы также организовываем различные полезные мастер-классы, масштабные разминки, приглашаем именитых спортсменов. В состязаниях принимают участие любители и профессионалы в самых разных видах спорта. С каждым годом соревнования становятся популярнее, за шесть лет количество участников выросло в три раза", – указал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Самым популярным из 13 видов спорта оказался настольный теннис. В этом году в нем приняли участие свыше 160 команд. Второе место заняли шахматы, где за победу соревновались более 150 игроков, а в плавании свои силы показали около 120 групп пловцов.

По итогам спартакиады самым спортивным предприятием стал один из ведущих отечественных разработчиков специальных систем для атомной промышленности ФГУП "ВНИИА имени Н.Л. Духова", среди технических вузов – ФГБОУ ВО "МГТУ имени Н.Э. Баумана", а среди колледжей – РТУ МИРЭА.

Между тем новый спорткомплекс "Стальной" появится в Алексеевском районе. Его возведение началось по инициативе москвичей, отметил Сергей Собянин. В этом спорткомплексе смогут заниматься свыше 1 700 человек в сутки. В здании планируется создать 50-метровый бассейн для тренировок местных жителей и профессиональных спортсменов.

