Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса в Алексеевском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Спорткомплекс "Стальной" появится в Алексеевском районе, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Его возведение началось по инициативе москвичей, отметил мэр. В этом сорткомплексе смогут заниматься свыше 1 700 человек в сутки.

В здании планируется создать 50-метровый бассейн для тренировок местных жителей и профессиональных спорстменов. Также там появятся детский бассейн и зал для занятий ОФП. Кроме того, в комплексе отведут место для административных, медицинских и технических помещений.



К настоящему моменту объект успели построить только наполовину. Специалисты уже завершили монолитные работы, также на финальной стадии находится устройство кровли. Планируется, что комплекс октроется в 2025 году, отметил мэр.

Ранее инвестору выделили земельный участок в районе Хорошёво-Мнёвники. Там будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. В спорткомплексе появится арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для единоборств и гимнастики.