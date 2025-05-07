Спартакиада для горожан старшего возраста пройдет в Москве 17 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На стадионе "Москвич" 17 мая состоятся ежегодные соревнования для активных представителей серебряного возраста "Московская спартакиада пенсионеров". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Спартакиада станет частью городского праздника физической культуры и любительского спорта "Спортивная Москва салютует Великой Победе!" – говорится в сообщении.

Участники проверят свои силы в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров, плавании на 50 метров вольным стилем, кроссе на 1 километр, настольном теннисе, дартсе – 10 серий по 3 броска, а также в "быстрых шахматах" по швейцарской системе в 7 туров, уточнили в департаменте.

В пресс-службе добавили, что спортсмены с лучшими показателями войдут в состав сборной столицы и представят Москву на всероссийских соревнованиях.

Для участия необходима регистрация на сайте may.sport.mos.ru.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Мой спортивный район" в столице планируется провести 20 тысяч бесплатных тренировок и задействовать до 300 городских площадок. В занятиях будут принимать участие профессиональные тренеры.

В 2024 году в проекте поучаствовали более 100 тысяч москвичей. В этом году, по прогнозам, число участников может превысить 200 тысяч.