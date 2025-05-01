Спортивные площадки "Московских сезонов" открылись в столице

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В рамках проекта "Московские площадки" в столице открылись скейт-парки, самокат-школы, корты для игры в падел-теннис и поля для игры в стритбол. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

Посетить площадки можно бесплатно, однако для этого потребуется предварительная регистрация на портале mos.ru.

Площадка для стритбола находится на Краснодарской улице (владение 66). Для гостей доступны четыре игровых поля с разметкой и кольцом. Проход со своим мячом – бесплатный. Есть возможность арендовать главный атрибут уличного баскетбола за 50 рублей.

Площадка рассчитана на восемь человек. Дети с 6 лет могут посетить ее с письменного согласия законных представителей. Стритбольные площадки работают каждый день с 10:00 до 21:00. Сеанс длится 1 час.

Поиграть в падел-теннис можно ежедневно с 10:00 до 21:00 на пяти кортах на Авиационной улице (владение 24), двух кортах на Матвеевской улице (владение 2) и двух кортах на улице Грекова (владение 3ж). Сеанс длится 1 час.

Посетителям предоставляется поле размером 10 на 20 метров, окруженное специальными ограждениями, приспособленными для отскока мяча. Играть в падел-теннис можно один на один или командами по два человека.

Принцип тот же, что и на стритбольной площадке: можно принести свой инвентарь или воспользоваться пунктами проката. Площадка доступна для взрослых, подростков 14–18 лет (с письменным согласием) и детей 5–14 лет (с согласия родителей или сопровождающих).

Также москвичам и гостям столицы доступны самокат-школы. Они работают в скейт-парках, оборудованных на площадках "Московских сезонов".

Кроме того, в столице открыты скейт-площадки. Бесплатно обучиться катанию на скейтборде можно по адресам: Митинская улица (владение 31), сквер на улице Хачатуряна, Городецкая улица (владение 1), Святоозерская улица (владение 1), Профсоюзная улица (владение 41), улица Адмирала Руднева (владение 8).

При этом каждый участник сможет понаблюдать за своими успехами в личном дневнике прогресса. Лучшим ученикам вручаются призы.

"На скейт-площадках "Московских сезонов" есть необходимые элементы для катания и прыжков на самокате: рампы, фанбоксы, рейлы и другие приспособления. Уроки ведут профессиональные спортсмены, в том числе чемпионы крупных соревнований и легенды самокатного спорта. Они работают с посетителями любого уровня подготовки", – говорится в сообщении.

На площадки допускаются взрослые и дети с шести лет с письменного согласия законных представителей. Наличие защитного комплекта и шлема обязательно. Длительность сеанса составляет 2 часа.

В рамках "Московских сезонов" проходит множество городских уличных мероприятий в разных районах города. Каждый год их посещают миллионы горожан и гостей столицы.

Между тем в рамках проекта "Лето в Москве" в период с 1 июня по 31 августа проходят бесплатные мероприятия в разных районах города.

В рамках проекта для бизнеса предоставляется возможность продвижения своих проектов. Например, этой возможностью воспользовался предприниматель Михаил Мойзес, презентовав на одной из площадок свой образовательный центр.

