Проект "Лето в Москве" помогает бизнесу привлечь новую аудиторию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Лето в Москве" создает новые возможности для бизнеса по привлечению клиентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на основателя центра молодежного инновационного творчества "Инжинириум" Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана Михаила Мойзеса.

"О проекте "Лето в Москве" я узнал на сайте mos.ru. Мне захотелось принять участие в нем, потому что там мы можем представить наш продукт. В целом могу отметить, что фестиваль привел нам новых клиентов и мы зафиксировали рост клиентской базы", – рассказал он.

Мойзес отметил, что в рамках проекта забронировал площадку в парке для презентации своего образовательного центра.

"В прошлом году проводили события в самую жаркую погоду, из-за чего было не так много людей, как нам хотелось бы, но уже в этом году мы планируем, что людей будет гораздо больше, чем в прошлом", – добавил он.

Масштабный проект "Лето в Москве" с бесплатными мероприятиями во всех районах города пройдет с 1 июня по 31 августа. Бизнес получит возможности для организации событий и продвижения.

Ранее начинающих столичных предпринимателей пригласили на очное прохождение обучающей программы "Школа бизнеса МБМ". Обучение состоится с 12 по 16 мая.

К потоку могут присоединиться участники в возрасте от 16 лет, которые планируют создать бизнес в столице. Они пройдут 10 обучающих модулей, которые охватывают различные аспекты запуска и ведения своего дела.