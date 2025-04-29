Фото: Московские сезоны

Проект "Лето в Москве" второй год подряд объединяет бизнес и горожан. В этом году с 1 июня предприниматели смогут рассказать о себе благодаря спецпроекту "Время возможностей". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В прошлом сезоне более 1,1 тысячи предпринимателей стали частью масштабного городского проекта: они проводили мастер-классы, устраивали концерты, занятия по йоге, семейные активности, создавали атмосферу праздника", – отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристина Кострома.

По ее словам, каждое 12-е мероприятие было организовано бизнесменами, что вновь доказало, что предприниматели делают жизнь горожан и гостей столицы интереснее и насыщеннее.

К участию в спецпроекте приглашаются бизнесмены из сфер общественного питания, торговли, услуг, красоты, а также образовательные, творческие и спортивные организации. Гостям своих площадок они могут предложить бесплатные мероприятия, бонусы или скидки на собственные товары и услуги.

Тем временем город готов предоставить предпринимателям всестороннюю поддержку, за счет которой можно будет привлечь новых клиентов, повысить узнаваемость бренда или усилить позиции на рынке, а также стать частью летнего проекта мэра Москвы.

В прошлом году в спецпроекте принимала участие руководитель детского центра "Шаг вперед" Мария Новожилова, которая устроила выступление воспитанников с народными песнями и игрой на ложках.

Также она провела мастер-класс по изготовлению игрушек из картона и организовала для юных гостей развлечения с подарками и призами, среди которых были сертификаты на бесплатные занятия. Таким образом Новожиловой удалось найти новых клиентов.

Психолог Ирина Катыкова в рамках проекта организовала занятие по изготовлению антистресс-подушек. Она рассказала, что узнала о проекте слишком поздно, что не позволило ей проводить мастер-классы каждую неделю. Данный проект психолог назвала радостью для участников и поддержкой для предпринимателей.

Амбассадор зумбы в России Юлия Давыдова также принимала участие в проекте. С июня по август прошлого года она и ее команда провели более 400 мероприятий, которые внесли значительный вклад в развитие досуга москвичей.

Давыдова отметила важность сотрудничества между городом и бизнесом и заявила, что фестивали предоставляют прекрасную площадку для этого. На ее площадке участники могли узнать больше об инструкторах, что позволило им сблизиться с преподавателями.

Кроме того, некоторые посетители благодаря занятиям сами стали инструкторами танцевальной фитнес-программы и планируют стать частью проекта, чтобы увеличить количество мастер-классов в городе.

Предприниматели могут узнать, как стать участником спецпроекта "Время возможностей", на официальной странице проекта "Лето в Москве".

В частности, к проекту могут присоединиться бизнесмены и некоммерческие организации столицы. У них появится возможность получить поддержку от города, провести мероприятие на городской площадке или акцию под брендом проекта.

Также у участников будет шанс интегрировать свой бренд в оформление фестиваля или мероприятия, создать место для продажи своей продукции, поучаствовать в конкурсе сезонного оформления фасадов и витрин.

Коммерческие партнеры, не имеющие готовых решений, но заинтересованные в участии в проекте, могут обратиться за консультацией к экспертам.

Между тем с 1 мая в более чем 50 московских парках начнется новая сезонная программа. Запланировано свыше 3 тысяч мероприятий, а именно – масштабные фестивали, локальные ярмарки, увлекательные мастер-классы и кинопоказы.

В частности, в первый майский день в музее-заповеднике "Царицыно" откроются лодочные станции с прокатом катамаранов и заработает веревочный парк. Для юных москвичей пройдет музыкальное представление с мыльными пузырями в усадьбе Воронцово.