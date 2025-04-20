Спортивные площадки "Московских сезонов" откроются в начале мая

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Спортивные площадки "Московских сезонов" начнут принимать посетителей в начале мая, передает портал мэра и правительства столицы.

В настоящий период специалисты обустраивают для москвичей стритбольные поля, корты для падел-тенниса и скейт-парки. Чтобы принимать участие в мероприятиях, которые будут проходить там, горожане должны будут записываться предварительно.

В частности, попробовать свои силы в стритболе удастся на Краснодарской улице, сыграть в падел-теннис москвичи смогут на улицах Авиационной, Матвеевской и Грекова, а в Митине начнут работать самокат-школы.

Тем временем инвесторы получили от города 106 участков площадью около 155 гектаров для строительства спорткомплексов с 2016 года. В рамках этих проектов в Куркине появилась ледовая арена, которая предназначена для тренировок по хоккею, фигурному катанию, хореографии, общефизической подготовке и командным играм.