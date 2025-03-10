Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел новый спортивный комплекс "Стальной" с 50-метровым бассейном на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе Москвы.

За последние годы столичные власти возвели около 100 отдельных объектов с бассейнами. При этом спорткомплекс "Стальной" является одним из уникальных, так как 50-метровых бассейнов в столице еще не так много, уточнил градоначальник.

"Это будет хорошая возможность заниматься и местным жителям, и спортсменам", – сказал Собянин.

Стройка "Стального" заняла 1,5 года – специалисты приступили к возведению комплекса в августе 2023 года, а закончили в феврале 2025 года, говорится в данных пресс-службы мэра и правительства Москвы. Здание построили за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Площадь спортивного объекта составляет 7 800 квадратных метров, внутри есть бассейн на 10 дорожек (50 на 25 метров), предназначенный для спортивного и оздоровительного плавания.

Впервые в столице при строительстве чаши бассейна применили нержавеющую сталь вместо монолитного железобетона. Ожидается, что это обеспечит более эффективную эксплуатацию объекта. Для безопасности в бассейне смонтированы специальные камеры, которые отправят сигнал тренеру, если человек будет находиться под водой более 10 секунд.

Кроме того, в комплексе "Стальной" предусмотрен и второй бассейн с чашей 10 на 6 метров, который будет использоваться для обучения плаванию младшеклассников. Внутри спортивного комплекса предусмотрена лаборатория для анализа проб воды, зал общей физподготовки, медблок, сауна и буфет. Предполагается, что каждый день спорткомплекс сможет принимать свыше 170 человек.

В материалах пресс-службы правительства Москвы уточняется, что с 2011 года в городе построили 92 объекта с бассейнами, 27 из которых возвели за счет городского бюджета, а еще 65 – при помощи внебюджетных средств. В планах до 2027 года – построить еще 18 подобных объектов.

Ранее на западе столицы появилась новая ледовая арена "Фили". Это первый современный спорткомплекс на территории Филевской поймы, указывал Собянин. В двухэтажном сооружении, построенном инвестором, появилась не только ледовая арена, но и залы общей физической подготовки и хореографии, а также танцевальный зал.

