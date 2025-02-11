Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На западе Москвы открыта новая ледовая арена "Фили", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Первый современный спорткомплекс на территории микрорайона Филевская пойма построил инвестор. Уверен, арена станет новым центром притяжения жителей", – отметил градоначальник.

В двухэтажном сооружении, расположенном на Филевском бульваре, появилась не только ледовая арена, но и залы общей физической подготовки и хореографии, а также танцевальный зал. Горожане смогут посещать занятия по фигурному катанию, хоккею, спортивной акробатике, художественной гимнастике и другим видам спорта.



Собянин напомнил, что с 2011 года в Москве построили 327 новых спортивных объектов. В планах у властей города возвести еще 101 подобный объект до 2027 года. Из них 91% приходится на те, которые будут возведены инвесторами.

В частности, в планах построить многофункциональный спорткомплекс "Хоккейный город Сколково" в одноименном инновационном центре. К проекту будут привлечены частные инвестиции в размере 3,4 миллиарда рублей.

