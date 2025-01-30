Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новый Ледовый дворец в Мнёвниковской пойме. Этот проект стал совместным с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.

"Сегодня мы здесь вводим один из крупнейших спортивных объектов – Ледовый дворец. <...> И помимо такой серьезной спортивной инфраструктуры, здесь впервые мы создаем ледовый театр, который, я надеюсь, будет очень популярным у москвичей и гостей столицы", – отметил мэр.

В настоящее время на территории Мнёвниковской поймы создается один из крупнейших в Москве спортивных кластеров, подчеркнул градоначальник. В его составе будет работать не только ледовый дворец, но и академия хоккея Александра Овечкина, центр подготовки сборной команды России по футболу, многофункциональный корпус с ареной для керлинга.

Присутствовавшая на открытии Навка, в свою очередь, выразила надежду, что новый ледовый дворец станет одним из любимых у поклонников фигурного катания.

"Я очень верю, что <...> все будут стремиться сюда приезжать – не только спортсмены, тренироваться, но и приезжать смотреть на наши спектакли, на наше подрастающее молодое поколение, на наших деток, которые также будут выступать в наших спектаклях и защищать честь страны на мировых площадках", – сказала Навка.

Строительные работы Ледового дворца длились в течение 2,5 лет по индивидуальному проекту, добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Здание площадью 20,6 тысячи "квадратов" расположено на улице Нижние Мневники. Одной из его архитектурных изюминок стал навес в форме острия конька, на котором в технике перфорации нанесены силуэт фигуристки и узоры, повторяющие полосы от коньков на льду.

Спорткомплекс включил в себя основную и тренировочную ледовые арены, бросковый зал для хоккеистов, универсальный спортивный зал, залы для падл-тенниса и единоборств, а также два хореографических зала, тренажерный и для релаксации. Кроме того, на базе комплекса планируется организовать школу фигурного катания, регулярно проводить спортивно-зрелищные мероприятия и шоу-программы, которые смогут посещать около 2,3 тысячи человек.

Ранее стало известно, что площадь центра по подготовке сборных команд России по футболу в Мнёвниковской пойме составит более 32,6 тысячи квадратных метров. Для строительства данного центра город выделил Российскому футбольному союзу (РФС) земельный участок площадью 6,05 гектара.

На территории участка должны будут возвести тренировочную базу, площадь которой составит более 19 тысяч квадратных метров. Спортсмены также смогут проживать на территории центра. Для этого организуют помещения, общая площадь которых достигнет 3 тысяч квадратных метров.