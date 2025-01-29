Центр по подготовке сборных команд РФ по футболу появится в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр по подготовке сборных команд РФ по футболу площадью более 32,6 тысячи квадратных метров появится в Мнёвниковской пойме в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Об этом сообщила председатель Москомархитектура Юлиана Княжевская, ее слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Для строительства данного центра город выделил Российскому футбольному союзу (РФС) земельный участок площадью 6,05 гектара. Он расположен на берегу Москвы-реки на улице Нижние Мнёвники – в пешей доступности находится станция метро "Терехово" Большой кольцевой линии.

На территории участка должны будут возвести тренировочную базу, площадь которой составит более 19 тысяч квадратных метров. Спортсмены также смогут проживать на территории центра. Для этого организуют помещения, общая площадь которых достигает 3 тысяч квадратных метров.

Строительство центра должно быть завершено в течение пяти лет, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В 2024 году городские власти передали инвесторам свыше 250 гектаров участков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. В рамках проектов в столице построят спорткомплексы, МФЦ, школы, детсады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 миллиона "квадратов".

