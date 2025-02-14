В Северном Бутове демонтировали недостроенное здание спорткомплекса

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Столичные власти приняли решение о демонтаже недостроенного здания многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в Северном Бутове, передает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на главу ведомства Владислава Овчинского.

Вопрос о ликвидации объекта взяла в работу оперативная группа по сокращению объектов долгостроя, действующая в столичном комплексе градостроительной политики и строительства, указал он. Овчинский добавил, что решение о демонтаже было принято на фоне многочисленных обращений местных жителей.

Строительство указанного объекта началось в 2013 году, а приостановить работы решили в 2016-м из-за банкротства застройщика.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что оперативная группа решила вопросы по 691 объекту долгостроя в столице с 2011 года. Из них 204 здания были введены в эксплуатацию, на 275 возобновили работы, еще на 212 площадках демонтировали конструкции, а территории привели в порядок и благоустроили.

В Москве с начала программы реновации были демонтированы более 560 старых домов, жителей которых расселили во всех округах столицы. Больше всего зданий специалисты снесли на юго-востоке столицы. Их число составило 89.

На месте демонтированных зданий строители возводят новые жилые комплексы. Все они соответствуют стандартам программы реновации, включая в себя просторные квартиры и благоустроенные территории.

