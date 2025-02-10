Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ, который является объектом культурного наследия федерального значения.

Мэр назвал этот павильон одним из самых экзотичных на ВДНХ. Он был возведен по проекту художника В. С. Кондратьева и архитектора К. М. Смирнова к открытию послевоенной выставки 1954 года. В конце 1980-х годов в здании находилась экспозиция "Бытовое обслуживание населения", с 2014 по 2017 год – кафе с летней верандой.

Специалисты обнаружили, что фасады павильона были украшены тысячами керамических изразцов с растительным орнаментом – цветами, листьями и коробочками табака. Во время реставрации они демонтировали эти элементы, очистили загрязнения, восстановили утраченные детали и вернули изразцы на место. При этом утраченные элементы будут созданы заново из аналогичных материалов – на этот процесс уйдет около двух недель.

Внутри павильона восстановлена живопись плафона – многоцветный растительный орнамент стилизованных цветков и листьев табака. За весь период эксплуатации декорация была сильно повреждена. Однако специалистам удалось укрепить поверхность живописи и удалить записи, которые искажали цвет фона и первоначальный рисунок.

Кроме того, специалисты занимаются восстановлением утраченной в 1970-е люстры, которая находилась в центре зала. Ее диаметр составлял свыше 3 метров, а высота – примерно 2,5 метра. Она была украшена декоративными деталями в виде соцветий, листьев и семенных коробочек табака. Работы проводятся с помощью сохранившихся эскизов и фотографий из московских архивов. На данный момент специалистам удалось установить каркас и сделать детали для люстры.

"Чтобы воссозданная люстра в точности соответствовала архивным документам, для каждой детали были созданы восковые модели. После многократных доработок эти модели отливают в латуни и крепят на каркасе люстры, чтобы "примерить" – оценить результат и устранить возможные неточности", – рассказал Собянин.

Также завершаются работы по реставрации декоративного шпиля и восстановлению утраченной эмблемы "Главтабак" с позолотой. Полностью работы в павильоне будут окончены уже в 2025 году.

Мэр напомнил, что возрождение ВДНХ осуществляется с 2014 года. За это время было отреставрировано примерно четыре десятка объектов культурного наследия. На данный момент в работе находится шесть памятников архитектуры.

Между тем в Москве завершилась реставрация главного дома городской усадьбы купца Ивана Масягина, выстроенного в 1818 году. Здание, обладающее статусом выявленного объекта культурного наследия, находится в Старомонетном переулке. Сооружение выстроено в редком деревянном исполнении московского ампира. До революции 1917 года в нем жили различные купеческие семьи.

