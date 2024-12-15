Собянин: павильоны получили вторую жизнь благодаря программе "Возрождение ВДНХ"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За счет реализации программы "Возрождение ВДНХ" исторические павильоны приобретают вторую жизнь, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, в числе отреставрированных и открытых за последнее время зданий выделяются два объекта культурного наследия федерального значения. Речь идет о павильонах "Зерно" и "Центральный". Кроме того, специалисты привели в порядок кинотеатр "Круговая кинопанорама".

После комплексной реставрации в павильоне № 59 "Зерно" открылся первый в России Музей героизма. Здание возводилось по проекту Дмитрия Чечулина. Его силуэт напоминал башню Кремля или павильон СССР на парижской выставке 1937 года. В 1954 году здание было перестроено, после чего оказалось третьим по высоте на ВДНХ.

Кроме того, в павильоне № 1 "Центральный" в ноябре начала работать экспозиция Третьяковской галереи. Посетители могут увидеть на ней произведения живописи и скульптуры ведущих мастеров 1930–1950 годов и наших современников. Главный павильон ВДНХ построили в 1954 году. Над ним трудились архитекторы Юрий Щуко и Евгений Столяров. По их проекту здание создали в духе русской классической архитектуры.

Его интерьеры были украшены монументальными скульптурами и картинами. В ходе реставрации специалисты даже смогли обнаружить несколько работ, которые считались безвозвратно утерянными.

Вместе с тем в семейном тематическом парке "Орион" вновь начала работать "Круговая кинопанорама". Кинотеатр был открыт на ВДНХ в 1959 году. Он поражал зрителей тем, что транслировал фильмы с обзором 360 градусов.

В настоящий момент в этом уникальном кинотеатре можно посмотреть кино с помощью 11 отреставрированных пленочных проекторов. Посетителям предлагают увидеть исторические картины и цифровой фильм о путешествии по России.

Кроме того, музей героизма, который открылся на ВДНХ после реставрации, позволит россиянам узнать больше о современных героях, которые каждый день совершают подвиги, заявил ранее начальник пожарно-спасательного отряда № 216 ГКУ "ПСЦ" Иван Потеруха. Представленная в музее выставка, по его словам, может вдохновить и подтолкнуть гостей из различных сфер к новым профессиональным целям.