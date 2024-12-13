Музей героизма на ВДНХ позволит людям узнать о современных героях

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Музей героизма на ВДНХ позволит россиянам узнать больше о современных героях, которые каждый день выполняют подвиги, заявил начальник пожарно-спасательного отряда № 216 ГКУ "ПСЦ" Иван Потеруха в беседе с Агентством "Москва".

"Я горд, что в столице реализован такой проект <...> сам с удовольствием ознакомился с его экспозицией и рад, что не только подрастающее поколение, но и любой посетитель тут сможет наполниться духом патриотизма", – отметил он.

Представленная в музее выставка, по его словам, может вдохновить и подтолкнуть гостей из различных сфер к новым профессиональным целям. Героизм, уверен Потеруха, это каждодневная работа над собой, результат которой должен приносить пользу гражданам.

Музей героизма открылся в Москве 9 декабря. Его можно посетить в павильоне № 59 "Зерно", который ранее был отреставрирован. Торжественная церемония открытия была приурочена к празднованию Дня героев Отечества. Экспозиция разделена на три тематических раздела: "Становление героя", "Путь воина" и "Подвиг".

