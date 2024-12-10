Считавшуюся пропавшей картину Герасимова представят в новом ЭКСПО на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

Монументальное полотно "Выступление И. В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели", которое было создано в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова, планируется выставить в новом конгрессно-выставочном центре ВДНХ ЭКСПО. Об этом сообщается на сайте выставки.

На картине изображены делегаты II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, который состоялся 11‒17 февраля 1935 года. В ходе того съезда крестьяне и рабочие обратились к ЦК ВКП(б) и СНК СССР с просьбой об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на территории столицы.

Картина исполнена на холсте, высота которого составляет 6,75 метра, а длина равна 11 метров. Это полотно входит в десятку самых крупных в мире. Долгое время оно считалось утерянным, однако в сентябре 2014 года его обнаружили на цокольном этаже павильона № 1 "Центральный", где картина была намотана на вал.

Полотно пребывало в аварийном состоянии, поэтому его направили на реставрацию. В ходе работ по восстановлению картины Государственный научно-исследовательский институт реставрации разработал уникальную методику.

К настоящему моменту специалисты завершили первый этап реставрации – консервацию. С поверхности картины были удалены загрязнения. Также эксперты укрепили красочный слой, воспользовавшись для этого специальным клеем, способным связывать краску с грунтом и холстом, предотвращая таким образом ее осыпание.

Именно после окончания всех реставрационных работ полотно и будет представлено в соединительной пешеходной галерее нового конгрессно-выставочного центра.

В ноябре в недавно отреставрированном павильоне №1 "Центральный" на ВДНХ открылась выставка Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XХ–XXI веков. Экспозиция будет работать до сентября 2025 года. Она знакомит москвичей и гостей столицы с работами советских классиков и современных авторов.