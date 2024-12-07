Названы 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковской галереи на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Центральном павильоне ВДНХ открылась экспозиция #ТретьяковкаНаВДНХ, посвященная расцвету стиля соцреализм, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Среди самых интересных экспонатов выставки представлен "Штурм Зимнего дворца" советского художника и педагога Павла Соколова-Скаля. Его два больших панно можно увидеть в вестибюле павильона. "Штурм Зимнего дворца" был написан в 1954 году для Главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

"На картине изображен эпизод событий Октябрьской революции 1917 года: толпа восставших матросов и солдат идет через Арку Главного штаба на Дворцовую площадь. Контраст света и тени, взметнувшееся красное знамя на фоне темных силуэтов фигур усиливают драматизм события", – говорится в материале.

Впервые сцену взятия Зимнего дворца показали в фильме Сергея Эйзенштейна "Октябрь" (1927).

В основе сюжета другой картины – "На открытии колхозной электростанции" – находится открытие в 1927 году рядом с Тбилиси Земо-Авчальской ГЭС. Автором является художник Александр Александрович Дейнека, для своей картины он выбрал холст большого формата. В центре – здание электростанции с работниками.

В диалоге с архитектурой "Центрального" павильона выступает видеоинсталляция "Гимны Московии". Художник Дмитрий Венков переосмыслил историю отечественной архитектуры XX века и создал образ идеального "города-близнеца" современной столицы.

Фильм состоит из трех частей, идею проекта дополняют звуковые ряды. В первой части перед зрителями предстают постройки 40-х и 50-х годов, во второй – переносят в эпоху советского модернизма. Завершает фильм съемка комплекса зданий "Москва-Сити".

Также в экспозиции представлен горельеф "Жить стало лучше, жить стало веселее (Праздник в азербайджанском колхозе)". Художник Исидор Григорьевич Фрих-Хар родился в Кутаиси, а в 20 лет начал заниматься скульптурой самостоятельно.

В 30-е годы он путешествовал по СССР. Поездки и вдохновили его на создание горельефа. Изображение украшено цитатой из выступления Иосифа Сталина на Первом всесоюзном совещании стахановцев: "Жить стало лучше, жить стало веселее".

Кроме того, в зале висело панно Александра Герасимова "Выступление Сталина на II съезде колхозников-ударников". После XX съезда Коммунистической партии его убрали из экспозиции, для павильона потребовался новый художественный объект. Им стала карта СССР с информацией о размещении машинно-тракторных станций (МТС).

В апреле 1958 года приняли закон о реорганизации МТС. Сейчас можно увидеть сохранившиеся фрагменты изображения.

В экспозиции также представлено произведение Сергея Лучишкина, студента ВХУТЕМАСа – "Спартакиада народов СССР", которое появилось под впечатлением от Всесоюзной Спартакиады 1928 года в Москве. В произведении отражены массовое гуляние на Ленинских горах, парад иностранных гостей, физкультурный парад в Парке культуры и отдыха им. М. Горького и водный праздник на Москве-реке.

Издание отметило и картину "У истоков Ангары". Ее автором является Юрий Станиславович Подляский. Картина стала одной из самых значимых работ в "Сибирской серии". Именно здесь в 1954 году началось строительство Братской ГЭС.

Советский скульптор и преподаватель Института им. И. Е. Репина Вадим Николаевич Соколов создал галерею типажей своих современников. Одна из его главных работ – "Рабочий. Трудовая победа", которая изображает человека после тяжелого рабочего дня.

"Жест вытирания рук и портретное сходство позволяют предположить, что это скульптурный автопортрет", – отмечается в материале.

За скульптуру "Рабочий. Трудовая победа" в 1951 году Вадим Соколов получил Сталинскую премию третьей степени. В то же время его произведения приобрела Третьяковка.

Скульптурная группа "Хлеб" Веры Мухиной должна была дополнить композицию нового Москворецкого моста. В конце 30-х годов мастер подготовила несколько эскизов, но скульптуры так и не появилась на мосту. Композицию "Хлеб" представили на выставке "Пищевая индустрия" в 1939 году.

Одно из самых известных произведений истории советской скульптуры – "Девушка с веслом" скульптора Ивана Шарда. Моделями для образа были реальные спортсменки. Высота первого варианта скульптуры составила 12 метров. Высота второго составила 8 метров. Статую Иван Шард выполнил из бетона, ее установили в центре фонтана.

Между тем выставку Третьяковской галереи в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ посетили уже 10 тысяч человек. Всего посетители увидят более 30 работ, размещенных в 8 залах на площади в 2,5 тысячи "квадратов". Выставка будет доступна гостям города и москвичам до сентября 2025 года.

Горожане увидят тут скульптуры и живопись основных художников 1930–1950-х годов, а также зал с работами современных художников.