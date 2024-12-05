Выставку Третьяковки в восстановленном павильоне ВДНХ № 1 посетили 10 тыс гостей

Фото: vdnh.ru

Выставку Третьяковской галереи в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ посетили уже 10 тысяч человек, передает пресс-служба главной выставки страны.

Экспозиция доступна москвичам и гостям города уже 2 недели. Горожане увидят тут скульптуры и живопись основных художников 1930–1950-х годов, а также зал с работами современных художников.

Всего посетители увидят более 30 работ, размещенных в 8 залах на площади в 2,5 тысячи "квадратов". Первый зал покажет коллажи с известными произведениями XIX–XX веков, во втором гости встретят работы Александра Дейнеки и Василия Яковлева, в другом гостям покажут видеоинсталляцию про сталинский ампир, советский модернизм и современную архитектуру.

В других залах можно встретить горельеф Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!", модель знаменитой скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", а также произведения Аркадия Пластова, Сергея Герасимова, Сергея Лучишкина, Тараса Гапоненко, Александра Герасимова, Георгия Нисского, Юрия Подляского, Якова Ромаса и других творцов.

Выставка будет доступна гостям города и москвичам до сентября 2025 года.

Действующая выставка стала первым событием, которое организовали в помещениях павильона "Центральный" после масштабной конструкции. Масштабная реставрация павильона превратила его в современное выставочное пространство.

