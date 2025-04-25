Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 11:15

Город

Москвичам показали, как пройдет фестиваль "Весна Победы"

Москвичам показали, как пройдет фестиваль "Весна Победы"

В Москве пройдет конкурс на звание лучшей медсестры

"Москва едет": законодательство в сфере транспорта

"Это Москва. Инфраструктура": дома с привидениями

Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 апреля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 47% 25 апреля

"Мой район. Новости": на Сретенском бульваре реконструируют дом страхового общества

"Мой район. Новости": флагманский центр открылся на базе больницы имени Буянова в Царицыне

"Мой район. Новости": сезон летней речной навигации стартовал в столице

С 1 по 11 мая в Москве проведут фестиваль "Весна Победы". В парках и на улицах города пройдут выставки, концерты, театральные постановки, мастер-классы и встречи с ветеранами.

Гостей угостят фронтовыми блюдами, пригласят на уроки по оказанию первой помощи и спортивные активности. На Новом Арбате оформят аллеи из фотиний с алыми лентами, а в Музее Победы откроют новые тематические экспозиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
городфестиваливидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаПавел Проломов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика