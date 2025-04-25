Москвичам показали, как пройдет фестиваль "Весна Победы"

С 1 по 11 мая в Москве проведут фестиваль "Весна Победы". В парках и на улицах города пройдут выставки, концерты, театральные постановки, мастер-классы и встречи с ветеранами.

Гостей угостят фронтовыми блюдами, пригласят на уроки по оказанию первой помощи и спортивные активности. На Новом Арбате оформят аллеи из фотиний с алыми лентами, а в Музее Победы откроют новые тематические экспозиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.