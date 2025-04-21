В Москве 2ГИС начал показывать в навигаторе сигналы светофоров

Фото: пресс-служба 2ГИС

2ГИС совместно с ЦОДД Москвы запустил в навигаторе функцию отображения сигналов светофоров в реальном времени, сообщили в пресс-службе сервиса.

Функция уже работает в некоторых местах города – в районе Цветного бульвара, в Крылатском, на улице Авиаконструктора Сухого, в районе метро "Владыкино" и на улице Веерной.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, это первый подобный проект в России.

"Инновация позволит автомобилистам заранее знать, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько времени осталось до его смены. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах и делать поездки по городу более комфортными", – рассказал Ликсутов.

Технология синхронизируется с интеллектуальными светофорами с таймерами и показывает только актуальные для конкретного маршрута сигналы, что помогает избежать путаницы на перекрестках. Например, если маршрут проложен прямо, навигатор покажет, что на пути горит зеленый свет, даже если на соседнем направлении горит красный.

"Новая функция уже сейчас работает на нескольких перекрестках Москвы, а в ближайшее время мы расширим ее географию", – отметил руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин.

Ранее сообщалось, что российские водители недолюбливают тех, кто пренебрегает дорожными знаками и светофорами, создавая аварийные ситуации. Еще 57% опрошенных отдельно выделили тех, кто резко перестраивается и любит на скорости лавировать в потоке.