Эксперт рассказал, как избежать конфликтов на дорогах

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Россиянам перечислили способы избежать конфликтов за рулем автомобиля. Об этом рассказал автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько в эфире радио Sputnik.
Специалист объяснил, что на дорогах часто происходят конфликтные ситуации, так как некоторые участники движения начинают вести себя по хамски. В частности, водители могут подрезать другие машины, гудеть и резко тормозить.
"Неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее. Это вызывает бурную реакцию другого участника", – рассказал эксперт.
По мнению Радько, в таких ситуациях чаще всего виноваты оба участника конфликта. В этой связи юрист посоветовал не давать повода для разборок.
"Таких ситуаций нужно стараться избегать, для этого нужно проявлять осторожность, внимательность, предусмотрительность и соблюдать правила", – порекомендовал Радько.
Он также призвал не вступать в спор с автохамом, даже если его действия спровоцировали сложную ситуацию на дороге.
"Лучше вообще не реагировать, потому что часто бывает, что справедливо сделанное замечание вызывает бурную реакцию, мы на нее реагируем, и далее ситуация прогрессирует и кончается конфликтом", – сказал автоэксперт.
В крайнем случае Радько посоветовал погудеть для того, чтобы привлечь внимание другого водителя.
Ранее россиянам перечислили способы сэкономить на эксплуатации автомобиля. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений "Авилона" Константин Епанешников. В частности, эксперт посоветовал экономить топливо за счет более спокойной езды.
До этого автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как можно экономить при обслуживании автомобиля. Он посоветовал при покупке шин обращать внимание на поддержанные покрышки.
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