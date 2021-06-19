Эксперт рассказал, как избежать конфликтов на дорогах

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Россиянам перечислили способы избежать конфликтов за рулем автомобиля. Об этом рассказал автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько в эфире радио Sputnik.

Специалист объяснил, что на дорогах часто происходят конфликтные ситуации, так как некоторые участники движения начинают вести себя по хамски. В частности, водители могут подрезать другие машины, гудеть и резко тормозить.

"Неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее. Это вызывает бурную реакцию другого участника", – рассказал эксперт.

По мнению Радько, в таких ситуациях чаще всего виноваты оба участника конфликта. В этой связи юрист посоветовал не давать повода для разборок.

"Таких ситуаций нужно стараться избегать, для этого нужно проявлять осторожность, внимательность, предусмотрительность и соблюдать правила", – порекомендовал Радько.

Он также призвал не вступать в спор с автохамом, даже если его действия спровоцировали сложную ситуацию на дороге.

"Лучше вообще не реагировать, потому что часто бывает, что справедливо сделанное замечание вызывает бурную реакцию, мы на нее реагируем, и далее ситуация прогрессирует и кончается конфликтом", – сказал автоэксперт.

В крайнем случае Радько посоветовал погудеть для того, чтобы привлечь внимание другого водителя.

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