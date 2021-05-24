Перечислены способы сэкономить на эксплуатации автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам перечислили способы сэкономить на эксплуатации автомобиля. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям одного из подразделений "Авилона" Константин Епанешников в интервью агентству "Прайм".
В частности, эксперт посоветовал экономить топливо за счет более спокойной езды.
"Езда должна быть максимально спокойной, без резких торможений и ускорений", – объяснил Епанешников.
Аккуратные водители также смогут сэкономить на ОСАГО, заявил специалист. Кроме того, по его словам, аккуратность за рулем избавит от необходимости делать дорогостоящий ремонт.
Экономить также можно на проведении технического обслуживания и регламентных работ, рассказал Епанешников. Для прохождения ТО он посоветовал обращаться только в официальные сервисы. Таким образом получится экономить на будущих затратах, объяснил эксперт.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как можно экономить при обслуживании автомобиля. Он посоветовал при покупке шин обращать внимание на поддержанные покрышки.
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