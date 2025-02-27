Треть российских водителей раздражают новички на дорогах

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В основном российские водители раздражаются из-за новичков за рулем, а также автохамов. Такие результаты показало исследование одного из аналитических центров, передает "Газета.ру".

Согласно опросу 86% автомобилистов назвали самым раздражающим фактором на дороге нарушение ПДД. Водителей злят те, кто пренебрегает дорожными знаками и светофорами, создавая аварийные ситуации. Еще 57% опрошенных отдельно выделили тех, кто резко перестраивается и любит на скорости лавировать в потоке.

Также 37% респондентов не любят новичков, которые медленно едут или неуверенно себя ведут на дороге. При этом 14% уточнили, что сами такими когда-то были, но от раздражения избавиться не могут.

Треть (31%) водителей считает раздражающей привычку других автомобилистов пользоваться мобильным телефоном за рулем. А 22% заявили, что не уважают пренебрегающих правилами парковки и оставляющих авто на тротуарах и газонах.

Однако водители злятся не только из-за поведения других участников движения. Например, 51% раздражает работа навигаторов, когда маршрут удлиняется и проходит по незнакомым местам и плохим дорогам. Еще 43% не нравится изменения в движении на дорогах, когда неожиданно появляются новые знаки или развязки, а 34%, наоборот, считают недостаточной систему разметки и знаков, что приводит к штрафам.

Кроме того, 27% критикуют работу Госавтоинспекции, 24% – организацию общественного транспорта, а 18% выразили недовольство пешеходами. В частности, за переход в неустановленных местах.

Еще одна причина нервозности российских водителей – отсутствие ОСАГО, что приводит к сложностям при оформлении ДТП. С такой ситуацией на практике столкнулись 13% респондентов.

Ранее астролог Ольга Куртукова заявила, что Тельцы водят машину очень аккуратно, а Скорпионы могут быть опасны на дороге. Овны же, с ее слов, любят устраивать спонтанные гонки с мимо проезжающими машинами, а Близнецы из-за привычки отвлекаться нередко становятся участниками мелких аварий.