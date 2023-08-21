Астролог назвала знаки зодиака, которые считаются самыми агрессивными водителями

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Тельцы водят машину очень аккуратно, а вот Скорпионы могут быть опасны на дороге. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Куртукова.

По ее словам, Овны относятся к категории водителей, которые обожают устраивать спонтанные ралли с мимо проезжающими автомобилями. Но несмотря на дерзкую манеру езды, их реакции можно позавидовать: они отлично справляются с любыми критическими ситуациями на дороге, добавила астролог.



Ольга Куртукова астролог А вот Тельцы, наоборот, предпочитают аккуратный стиль вождения. Они нежно нажимают педаль газа и всегда сосредоточены за рулем, что делает их настоящими профессионалами на дороге.

Неплохо водят и Близнецы, отметила эксперт. Навыки вождения они осваивают очень быстро благодаря цепкому уму. Однако из-за привычки отвлекаться (например, на разговоры по телефону) нередко становятся участниками мелких ДТП.

Водителей-Раков иногда подводит не очень хорошая реакция – все из-за излишней осторожности и свойственной им медлительности. Зато у них всегда все четко: бензобак полон, регистратор работает, ребенок сидит в кресле.

Любят порядок и Девы: если они за рулем, скорость автомобиля редко поднимается выше допустимой нормы – они любят следовать правилам, поэтому крайне редко их нарушают, рассказала эксперт.

Львы же за рулем практически ничего не боятся, а еще они уверены, что другие водители обязаны уступать им дорогу. Но водят они все же профессионально (представители этого знака вообще стремятся все в жизни делать на пять с плюсом).

Весы управляют авто аккуратно и плавно, но им не хватает быстроты реакции. Зато в поездке с ними никогда не бывает скучно: представители этого знака общительны и дружелюбны, отметила Куртукова.



Ольга Куртукова астролог Для Скорпионов вождение – это одна из самых больших слабостей. За рулем они чувствуют себя в своей стихии. Но жажда острых ощущений и сопернический дух делают их непредсказуемыми и довольно опасными водителями.

В свою очередь, Стрельцы – провокаторы и виртуозы на дороге, размеренная езда не для них. Среди представителей этого знака немало нарушителей ПДД. Однако им стоит помнить, что их уверенность в своем профессионализме на дороге не всегда заканчивается добром, предупредила астролог.

А вот Козероги – водители спокойные и уверенные: они не терпят суеты, не реагируют на замечания и мастерски ведут свое авто к пункту назначения.

Водолеи же любят неспешное вождение и не упускают возможности даже в транспортном потоке завести знакомство. А креативность и общительность представителей этого знака помогают им легко улаживать даже самые сложные дорожные неурядицы, отметила астролог.

Что касается Рыб, то их склонность мечтать может привести к плохим последствиям на дороге. Поэтому представителям этого знака важно постоянно концентрироваться во время пути и выбрасывать из головы все свои фантазии на время поездки, заключила астролог.

Ранее астролог Ольга Сохолтуева рассказала, представители каких знаков зодиака умеют дружить лучше остальных. Самыми верными друзьями она назвала Рыб, Раков и Скорпионов. Они вряд ли смогут стать приятелями для всех, но с теми, кого выбрали себе в друзья, будут стремиться поддерживать крепкие, долгосрочные отношения.