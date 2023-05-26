Астролог объяснила, как расслабляться разным знакам зодиака

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Лучший вид отдыха для человека можно определить по расположению Луны в его натальной карте, узнать которое можно с помощью любого онлайн-калькулятора. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Стрельцова.

Для тех, у кого Луна находится в знаке Овна, лучший способ расслабиться – это любая активность. Такие люди воспринимают как отдых спорт, поездки за рулем и даже работу, пояснила астролог.



Татьяна Стрельцова астролог Если у вас Луна в Тельце, от дел может отвлечь вкусный ужин в кафе или ресторане. Также перезагрузиться помогут садово-огородные работы или занятие рукоделием.

Людей с Луной в Близнецах лучше всего расслабляют прогулки, общение с друзьями, чтение книг или зависание в соцсетях. В то время как представители Луны в Раке для отдыха предпочтут остаться дома. Идеальный способ расслабиться для них – провести время с семьей или заняться приготовлением чего-нибудь вкусненького близким, отметила Стрельцова.

Тем, у кого Луна во Льве, для расслабления необходимы шоу и праздники. "Сходите в театр, цирк, на выставку или концерт", – посоветовала астролог. Светские мероприятия по душе и Луне в Весах. Также эти люди прекрасно отдохнут, занимаясь творчеством.

Представителям Луны в Деве эффективно отдохнуть помогает любой труд. Например, во время уборки они получают возможность разложить по полочкам свои мысли. То же с Луной в Козероге – процесс наведения порядка или постановки целей, помогает перезагрузиться, отметила астролог.

Скорпионе идеально подходит фраза: "Чем больше напряжение, тем больше расслабление". Их выходные должны проходить динамично: секс, драйв, спорт, просмотр фильмов ужасов, детективов или психологических драм.

Татьяна Стрельцова астролог Для людей с Луной видеально подходит фраза: "Чем больше напряжение, тем больше расслабление". Их выходные должны проходить динамично: секс, драйв, спорт, просмотр фильмов ужасов, детективов или психологических драм.

В свою очередь, Луна в Стрельце расслабляется через освоение чего-то нового. Идеальный вариант – путешествия. Также это может быть чтение книг или просмотр фильмов на иностранном языке, пояснила астролог.

Лучшие способы отдыха для людей с Луной в Водолее – это просиживание в социальных сетях, общение с друзьями и единомышленниками, изучение чего-то нового, гениально-интересного. А еще они расслабляются с помощью экстрима, отметила эксперт.

А вот представители Луны в Рыбах с большим удовольствием проведут свободное время в одиночестве. Они любят побыть наедине с собой, послушать музыку, помедитировать, погулять по лесу, рассказала Стрельцова.

Ранее астролог, астропсихолог Тиана Атлас рассказала, как по расположению планеты Марс в натальной карте определить наиболее подходящий для человека вид спорта. Например, людям с Марсом в Овне подойдут занятия стрельбой в тире, экстремальные авто- или велогонки, картинг.