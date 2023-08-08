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Астролог назвала знаки зодиака, которые считаются самыми лучшими друзьями

Фото: 123RF/perseomedusa

Представители знаков зодиака воздушной и водной стихий умеют дружить лучше остальных. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

Весы, по ее словам, при всем своем дружелюбии и общительности подходят к отношениям с точки зрения практичности. Представители этого знака зодиака часто стараются извлечь из дружбы свою выгоду, пояснила она.

Водолеи и Близнецы – бесшабашные, веселые, но в отношениях не придерживаются никаких обязательств. Они способны найти контакт с кем угодно и быть друзьями для всех, но преданности от них ждать не стоит.
Ольга Сохолтуева
астролог

Самыми верными в дружбе считаются водные знаки – Рыбы, Раки и Скорпионы, рассказала астролог. Обычно они не так общительны, как представители воздушной стихии, и поэтому вряд ли смогут стать приятелями для всех. Зато тем, кого они выбрали себе в друзья, они будут хранить верность, подчеркнула Сохолтуева.

По ее словам, представители этих знаков стремятся поддерживать долгосрочные отношения. Они настолько эмоционально включены в коммуникативные процессы, что буквально обмениваются энергией со своими собеседниками, добавила Сохолтуева.

Ранее астролог, эксперт по китайской метафизике Ольга Фандорина перечислила самые романтичные знаки зодиака. К таким специалист отнесла Тельцов, Львов, Скорпионов и Стрельцов. Они могут подарить своим вторым половинкам нежность и вдохновение, подчеркнула Фандорина.

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Трошина Любовь

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