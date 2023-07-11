Астролог объяснила, как мотивировать разные знаки зодиака на занятия спортом

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Положение планеты Марс в натальной карте расскажет, что может стать для человека мотивацией к занятиям спортом. Выяснить эту информацию можно с помощью любого онлайн-калькулятора, рассказала Москве 24 астролог Елена Борисова.

По ее словам, если Марс расположен в знаке Овна, основной мотивацией обычно служит желание попробовать что-то новое. Поэтому, чтобы начать, можно походить на разные пробные занятия и поискать тот вид спорта, который понравится. Также мотивировать будет мысль о возможности стать с помощью тренировок сильнее, энергичнее и получить преимущество перед другими.

Людей с Марсом в Тельце сильнее всего вдохновляет на спорт мечта о красивом рельефном теле. Для мотивации им можно использовать визуализацию.

"Например, поставить на видном месте фотографию, где они на пике формы", – отметила астролог.





Елена Борисова астролог Тем, у кого Марс в Близнецах, помогут мысли о том, что зал – это отличный способ завести новые приятные знакомства. А еще им важно создавать информационное поле, в котором тренировки станут естественным процессом: окружать себя всем, что связано со здоровым образом жизни и спортом.

Для тех, у кого Марс в Раке, лучшей мотивацией станет забота о себе: нужно представлять, что тело будет гибким и крепким, посоветовала астролог. Также таких людей отлично зажигает возможность заниматься спортом вместе с близкими.

Людям с Марсом во Льве преодолеть лень помогает наличие потенциального соперника – человека, которого во что бы то ни стало нужно обойти, стать лучше него, в том числе и внешне.

"Также их хорошо мотивирует прогресс. Поэтому поначалу можно себя жестко ограничить, много заниматься – после первых ощутимых результатов появится стимул продолжать", – отметила астролог.

Людей с Марсом в Деве стимулирует возможность улучшить свое здоровье, физическое состояние, работоспособность. Им важно не перегружать себя, выбирать укрепляющие и полезные виды спорта, тогда мотивация сохранится надолго, пояснила астролог.



Елена Борисова астролог Для тех, у кого Марс в Весах, лучший стимул – похудеть для кого-то. Им достаточно влюбиться или захотеть, чтобы в них все влюблялись. Также приступить к тренировкам они могут ради одежды: желанного платья или костюма, которые будут великолепно сидеть только в меньшем размере.

Людям с Марсом в Скорпионе обычно и не требуется мотивация, они имеют полный контроль над своим телом и сами знают, когда можно расслабиться, а когда пора браться за спорт.

"По-настоящему зажечь их может стремление к идеалу, к настолько кардинальным изменениям, что после этого их должны не узнать. Также отлично работает конкуренция: нельзя допускать, чтобы недоброжелатели выглядели лучше", – отметила астролог.

Представители Марса в Стрельце обычно не приступают к спортивным тренировкам, пока не запустят себя до предела или не почувствуют себя хуже некуда – им нужна масштабная трансформация, уточнила Борисова.

Для тех, у кого Марс в Козероге, мотивацией тренироваться может стать желание дать себе дополнительную нагрузку и через спорт приучить себя к дисциплине. Также с помощью нагрузок они могут избавляться от вредных привычек. А если спорт может стать для них источником дохода, они возьмутся за него с удвоенной силой, отметила астролог.



Елена Борисова астролог Человек с Марсом в Водолее будет с радостью заниматься, если тренировки дадут ему возможность пообщаться с другими людьми. Можно пойти заниматься за компанию с друзьями. Или выбрать клуб, где много людей, командные игры – футбол, баскетбол.

В свою очередь, для людей с Марсом в Рыбах спорт чаще всего становится способом изменить себя и свою жизнь, улучшить ее, как-то разнообразить или украсить. И он обязательно должен приносить новые приятные эмоции, успокоение и расслабление. Можно начать с индивидуальных занятий, например йогой или пилатесом, любой подобной нагрузкой, которая позволяет не только укрепить мышцы, но и освободить голову, заключила эксперт.

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