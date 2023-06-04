Астролог рассказал об уязвимых точках в здоровье разных знаков зодиака

Фото: 123RF/perseomedusa

У каждого знака зодиака есть уязвимые места в плане здоровья, рассказал Москве 24 астролог Александр Зараев.

По его словам, у Овнов проблемы возникают в первую очередь в области головы. Это могут быть заболевания глаз, зубов, а также инсульты. Кроме этого им стоит беречь легкие.



Александр Зараев астролог Тельцам необходимо уделять внимание области шеи: могут быть воспаления миндалин, заболевания щитовидной железы и прочее. Также у представителей этого знака есть и еще одно уязвимое место – толстый кишечник. Высок риск возникновения в нем полипов, спазмов и других проблем.

У Близнецов в астромедицине слабым звеном считается зона рук, предплечий, плеч и бронхов. Также у людей этого знака часто случаются нервные расстройства, горловые спазмы. А еще могут возникнуть проблемы с желудком и поджелудочной железой, предупредил астролог.

Раки подвержены болезням в эпигастральной области, а это селезенка, поджелудочная железа, район печени. По мнению астролога, у представителей этого знака часто развивается диабет, а также бывают проблемы связанные с неправильным усвоением пищи.

"К тому же у них недостаточно подвижна лимфатическая система, поэтому токсины не всегда вовремя покидают тело. Чтобы ее разогнать, Ракам необходимо делать физические упражнения, но они нередко ленятся", – отметил Зарайский.



Александр Зараев астролог Львам надо следить за работой сердца и тренировать позвоночник. Для них в целом очень важна динамика и правильное дыхание, потому что когда двигаются мышцы кровь и лимфа циркулируют стабильно, и мы помогаем сердцу работать.

У Дев слабое звено в организме – тонкий кишечник, поэтому проблемы чаще всего возникают из-за плохого усвоения пищи. Как следствие, часто случаются кожные аллергии. Поэтому представителям этого знака важно четко придерживаться диеты, предупредил Зараев.

"Кроме того, у Дев часто бывают мышечные спазмы, особенно перед сном. Это напряжение надо снимать, а они часто наоборот сами себя сжимают", – отметил астролог.

У Весов проблемы чаще всего возникают в районе поясницы, почек и в верхней части органов малого таза. Также они имеют достаточно тонкие кожные покровы и часто сталкиваются с кожными аллергиями и прочими высыпаниями, пояснил эксперт.



Александр Зараев астролог Весам важно соблюдать диету, научиться правильно дышать, вовремя расслабляться, соблюдать распорядок дня. И помнить, что любые нервные напряжения могут приводить к спазмам в нижней части тела.

У Скорпионов уязвима зона органов малого таза. У женщин проблемы часто связаны с маткой, у мужчин – с предстательной железой. Также в зоне риска надпочечники, поэтому область, в которой они находятся, Скорпионам важно всегда держать в тепле, отметил астролог.

Стрельцы чаще всего страдают от застоя желчи, желчных камней, проблем с печенью и сердцем. "Особенно если они не проявляют себя динамично. Им надо больше двигаться, иначе начинаются сбои", – предупредил Зарайский.

Проблемная зона Козерогов – это суставы, связки, кости. У них часто встречается остеопороз, рано начинаются проблемы из-за кальцинирования сосудов. Представителям этого знака астролог посоветовал делать массажи, посещать баню и много гулять.



Александр Зараев астролог Кроме этого у Стрельцов плохое пищеварение из-за нехватки энергии тепла. Чтобы не усугублять проблему им стоит отказаться от холодной пищи и напитков.

У Водолеев слабое место – голени и желчный пузырь. Также они часто страдают от варикозного расширения вен. "Но проблем можно избежать, если чаще ходить босиком, приседать", – отметил астролог.

Рыбы же обычно сталкиваются с проблемами в зоне ступней. Также у них часто образуются различные доброкачественные опухоли, появляются сбои из-за неправильной работы эндокринной системы, могут развиваться заболевания печени. А еще они нередко страдают от психопатических расстройств, навязчивых идей, фобий, заключил Зараев.

Ранее астролог Тамара Глоба рассказала, для каких знаков зодиака 2023 год будет особенно успешным. Так, хорошие перспективы открываются перед Раками. Им будут помогать покровители, друзья и появятся перемены в карьере, возможны переезды.