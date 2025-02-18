Минздрав усовершенствует систему оказания медпомощи в детских образовательных учреждениях

В российских школах и детских садах может появиться новая должность – медицинская сестра-специалист. Так Минздрав планирует усовершенствовать систему оказания медпомощи в детских образовательных учреждениях.

Предполагается, что медсестра сможет выдавать лекарства или спецпитание ученикам с хроническими заболеваниями, а также детям-инвалидам. Однако для этого у медработников должно быть профильное образование, причем высшее.

Как подсчитали эксперты, только для школ потребуется до 40 тысяч таких специалистов. Ожидается, что новый порядок оказания медпомощи начнет действовать с 1 сентября этого года.

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