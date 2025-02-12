Депутат Госдумы Немкин: банки могут вернуть переведенные мошенникам деньги

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Россияне могут законно вернуть деньги, украденные мошенниками, если банк отправителя осуществил перевод средств на счет, находящийся в спецбазе Центробанка России, или не направил клиенту уведомление о совершении операции, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Он напомнил о новых правилах, работающих с 2024 года, согласно которым банки обязаны возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства. Но чиновник предупредил, что полностью полагаться на этот механизм не стоит.

"Если клиент банка зафиксировал кражу денежных средств, он должен сообщать об этом в банк. Затем банк отправителя должен проверить обращение и вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента", – рассказал Немкин в беседе с РИА Новости.

Однако это сработает только при определенных условиях:



если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России;

если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента;

если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, а сам клиент уведомил об этих фактах банк.

Также депутат указал на всегда существующий риск при переводе денег незнакомцам, так как аферисты могут использовать различные уловки для достижения цели. Причем свои схемы они постоянно развивают.

Вместе с тем обязанность банков компенсировать причиненный ущерб ограничивается определенными условиями.

"Например, условия возврата не всегда могут быть применимы для жертв социальной инженерии, которые переводят деньги мошенникам добровольно – а таких случаев сегодня большинство", – пояснил Немкин.

Чиновник также заявил, что человек практически теряет возможность вернуть свои средства, если перевод осуществился на анонимный или зарубежный счет. В связи с этим он рекомендовал проявлять бдительность и осмотрительность при осуществлении любых нестандартных переводов.

В преддверии Дня всех влюбленных мошенники готовят новые виды обмана жертв. Эксперты полагают, что аферисты воспользуются этим праздничным периодом.

Суть схемы, которую уже запустили в работу, – заставить потенциальную жертву перейти по ссылке с выгодным предложением якобы от известного бренда. В действительности в этот момент злоумышленники похищают персональные данные или распространяют вредоносные программы.

