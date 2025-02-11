Эксперты спрогнозировали рост числа мошенничеств в России перед 14 февраля

Мошенники готовят новые виды обмана жертв в День всех влюбленных. В этом уверены эксперты, полагая, что аферисты воспользуются этим праздничным периодом.

Суть схемы, которую уже запустили в работу, – заставить потенциальную жертву перейти по ссылке с выгодным предложением якобы от известного бренда. В действительности в этот момент злоумышленники похищают персональные данные или распространяют вредоносные программы.

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