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31 января, 10:45

Происшествия

Спасатели локализовали пожар на 2 тысячах квадратных метров в Москве

Спасатели локализовали пожар на 2 тысячах квадратных метров в Москве

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На улице Сходненский тупик загорелось двухэтажное здание на территории бывшего машиностроительного завода. К тушению привлекли 4 вертолета, пожарный поезд, более 150 специалистов и 45 единиц техники.

Ранее из здания эвакуировали более 300 человек. По последним данным, пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Одной из основных причин возгорания называют неисправность проводки. Информации о пострадавших не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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