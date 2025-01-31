Спасатели локализовали пожар на 2 тысячах квадратных метров в Москве

На улице Сходненский тупик загорелось двухэтажное здание на территории бывшего машиностроительного завода. К тушению привлекли 4 вертолета, пожарный поезд, более 150 специалистов и 45 единиц техники.

Ранее из здания эвакуировали более 300 человек. По последним данным, пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Одной из основных причин возгорания называют неисправность проводки. Информации о пострадавших не поступало.

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