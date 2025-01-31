Новости регионов: на Камчатке появится санаторно-курортный комплекс

На Камчатке появится еще одно место для отдыха. Там начали строительство трехзвездочного санаторно-курортного комплекса. На территории оборудуют 250 номеров, а также модульные гостевые дома, где будут размещать до 146 тысяч гостей в год. В распоряжении посетителей будет большой спа-комплекс с термальным бассейном и ресторан. Некоторые спа-зоны планируют открыть в первом квартале этого года.

Арктическая экспедиция МЧС России подошла к концу. Сотрудники ведомства преодолели более 1,2 тысячи километров по всей Якутии. В рамках экспедиции колонна посетила Усть-Нера, где почтила память героев Великой Отечественной войны, а также достигла полюса холода, точку с самой низкой температурой воздуха, которая составляет минус 70 градусов.

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