Москвичи рассказали, как они относятся к притоку туристов в столице

Столица принимает все больше гостей, и сами москвичи поделились, как они относятся к туристическому потоку. Горожане отмечают, что столица предлагает множество интересных мест и возможностей для экскурсий.

Туристические маршруты, фестивали и праздничное оформление города создают атмосферу, которая радует не только гостей, но и самих москвичей.

Жители также высоко оценивают благоустройство города, благодаря которому столица становится комфортнее для всех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.