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28 января, 07:15

Общество

Москвичи рассказали, как они относятся к притоку туристов в столице

Москвичи рассказали, как они относятся к притоку туристов в столице

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Столица принимает все больше гостей, и сами москвичи поделились, как они относятся к туристическому потоку. Горожане отмечают, что столица предлагает множество интересных мест и возможностей для экскурсий.

Туристические маршруты, фестивали и праздничное оформление города создают атмосферу, которая радует не только гостей, но и самих москвичей.

Жители также высоко оценивают благоустройство города, благодаря которому столица становится комфортнее для всех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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