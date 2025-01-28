Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Доход московского бюджета от туристического потока в 2024 году превысил 210 миллиардов рублей. Сергей Собянин отметил, что ставка на развитие туризма полностью оправдала себя и соответствует мировым трендам. Современные туристы все чаще сочетают деловую и культурную программы, а Москва создает для этого все условия.

Онлайн-платформа Russpass позволяет туристам легко бронировать отели, покупать билеты в музеи или театры и даже резервировать столики в ресторанах. Популярностью пользуются и проекты города, такие как "Лето в Москве" и "Зима в Москве".

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