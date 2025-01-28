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Новости

Новости

28 января, 07:15

Новости

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще четырех поликлиник по новому стандарту

Новости часа: за 10 лет в Москве капитально отремонтировали 14,5 тысячи домов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 января

Новости часа: в этом году капитальный ремонт проведут в 2 428 жилых домах – Собянин

Новости часа: в Москве с начала года открылось четыре поликлиники по новому стандарту

В Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр – мэр Москвы

Новости часа: в Северном Бутове открылся новый культурно-досуговый центр

Мэр Москвы рассказал о новом культурно-досуговом центре в Северном Бутове

Новости часа: Собянин поздравил ветеранов ВОВ с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Доход московского бюджета от туристического потока в 2024 году превысил 210 миллиардов рублей. Сергей Собянин отметил, что ставка на развитие туризма полностью оправдала себя и соответствует мировым трендам. Современные туристы все чаще сочетают деловую и культурную программы, а Москва создает для этого все условия.

Онлайн-платформа Russpass позволяет туристам легко бронировать отели, покупать билеты в музеи или театры и даже резервировать столики в ресторанах. Популярностью пользуются и проекты города, такие как "Лето в Москве" и "Зима в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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