Собянин: в новом культурном центре в Северном Бутове откроют 36 секций и кружков

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В районе Северное Бутово открылся новый культурно-досуговый центр, в котором планируется организовать 36 секций и кружков по разным направлениям, а также проводить спектакли и концерты. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Объект, расположенный на улице Грина, начали строить еще в декабре 2022 года по требованию местных граждан. По словам мэра, это первое многофункциональное учреждение в сфере культуры, открытое в данном районе.



В здании расположены концертный зал и выставочные пространства, классы для занятий хореографией, музыкой и другими видами творчества, а также артистические комнаты и просторное фойе с гардеробом. Рядом с объектом была обустроена детская площадка и благоустроена близлежащая территория.



В пешей доступности находятся остановка городского транспорта и станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" и "Улица Старокачаловская".



"Уверен, новый досуговый центр станет популярным местом отдыха для жителей района", – подытожил Собянин.

В середине января в Новогирееве открылся новый футбольный манеж "РФЛ-Арена" имени космонавта Алексея Леонова. В распоряжении любителей футбола четыре поля с искусственной травой размером 38х22 метра, на которых можно играть круглый год.

