27 января, 14:14Мэр Москвы
Собянин: в новом культурном центре в Северном Бутове откроют 36 секций и кружков
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В районе Северное Бутово открылся новый культурно-досуговый центр, в котором планируется организовать 36 секций и кружков по разным направлениям, а также проводить спектакли и концерты. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Объект, расположенный на улице Грина, начали строить еще в декабре 2022 года по требованию местных граждан. По словам мэра, это первое многофункциональное учреждение в сфере культуры, открытое в данном районе.
В здании расположены концертный зал и выставочные пространства, классы для занятий хореографией, музыкой и другими видами творчества, а также артистические комнаты и просторное фойе с гардеробом. Рядом с объектом была обустроена детская площадка и благоустроена близлежащая территория.
В пешей доступности находятся остановка городского транспорта и станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" и "Улица Старокачаловская".
"Уверен, новый досуговый центр станет популярным местом отдыха для жителей района", – подытожил Собянин.
В середине января в Новогирееве открылся новый футбольный манеж "РФЛ-Арена" имени космонавта Алексея Леонова. В распоряжении любителей футбола четыре поля с искусственной травой размером 38х22 метра, на которых можно играть круглый год.
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