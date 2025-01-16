За пять лет 15 объектов передано учреждениям культуры Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столица за пять лет передала в оперативное управление культурным учреждениям, театрам, зоопарку и школам искусств 15 новых объектов общей площадью свыше 52 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Строительство различных объектов для размещения учреждений культуры является одним из направлений Адресной инвестиционной программы (АИП). Она позволяет возводить необходимые для городской инфраструктуры здания и сооружения", – напомнил он.

В рамках АИП в конце 2019 года в Вешняках построили музыкальную школу имени Ференца Листа. Площадь здания составила свыше 4 тысяч "квадратов". В СЗАО культурный центр "Строгино" получил в оперативное управление КДЦ "Современник", в ЮВАО новое здание возвели для школы искусств имени Глинки, техническое сооружение передано музею-заповеднику "Коломенское", а в ТиНАО появился новый культурный центр площадью почти 7 тысяч квадратных метров.

"Больше всего объектов получили учреждения в Центральном административном округе – 10, общей площадью почти 31,7 тысячи квадратных метров", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В частности, фонтан, новый вход со стороны метро "Баррикадная", павильон "Ластоногие" площадью почти 6 тысяч квадратных метров и другие объекты выстроили для столичного зоопарка, а театру "Уголок дедушки Дурова" передали здание новой сцены площадью свыше 4 тысяч "квадратов".

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что реализация АИП и постройка новых культурных объектов позволяет не только расширить площади учреждений, но и создает больше возможностей для обучения в образовательных учреждениях и посещения горожанами культурных объектов.



"Число посетителей зоопарка, в котором появились новые павильоны, за последние 3 года выросло в 2,8 раза и составило около 3,7 миллиона человек", – заключил Фурсин.

Только за прошлый год столица передала в оперативное управление социальных учреждений ТиНАО более 264 тысяч квадратных метров новых площадей, рассказывал ранее Ефимов. 25 новых объектов выстроили за счет средств АИП, а также при помощи инвесторов. Большая часть зданий передана образовательным заведениям.

