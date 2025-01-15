Сергей Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования в Москве в среднем проиндексируют на 8,2%. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

С 1 января 2025 года подушевой норматив для школьников 1–4-х классов составит 160,3 тысячи рублей в год, 5–11-х классов – 184,6 тысячи рублей. Нормативные затраты на одного воспитанника детсада для групп полного дня увеличены до 237 тысяч рублей в год, а для групп кратковременного пребывания – до 90,2 тысячи рублей. Деньги на эти цели предусмотрены в столичном бюджете.

Также дополнительные средства направят на повышение зарплат педагогов и других сотрудников московских учреждений дошкольного и среднего общего образования, обеспечение питания и иные расходы, которые необходимы для создания качественной образовательной среды.

Отмечается, что с 2020 года все московские школы и детсады, как государственные, так и частные, получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам. В дошкольных учреждениях данный показатель стал единым для детей всех возрастов. Такой подход является базовым условием равенства возможностей на получение качественного образования для всех детей столицы.

Ранее сообщалось, что в РФ могут появиться школьные олимпиады по ИИ и роботехнике. Ввести их могут с нового учебного года.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов обратил внимание на образовавшийся в стране парадокс, из-за которого ученикам доступны олимпиады по предметам, которые не изучаются в школах, например по праву, экономике или экологии. Однако школьных олимпиад по ИИ или робототехнике, важных для научно-технологического развития, нет, уточнил он.